NYT: Пентагон працює над передачею Україні оперативних даних розвідки для реагування у разі вторгнення Росії

Міністерство оборони США працює над можливістю надавати Україні розвідувальні дані, які допоможуть швидше реагувати на ймовірне російське вторгнення.
Про це пише The New York Times.
Ця розвідувальна інформація включатиме зображення, які показують рух російських військ і дозволяють визначити, чи збираються вони перетнути кордон. У статті наголошується, що адміністрація Байдена усвідомлює, наскільки важливою є обізнаність у реальному часі для уряду України. Американські спецслужби вже надають Україні доступ до більшої кількості матеріалів, ніж раніше.
Джерела видання у Пентагоні побоюються, що у разі схвалення такого кроку президентом Джо Байденом, це може викликати обурення у Росії. The New Yor Times також повідомила, що невелика група співробітників Пентагону нещодавно приїздила в Україну, щоб оцінити потреби країни в протиповітряній обороні.
- Росія зосередила навколо України групи військ чисельністю понад 100 тисяч і продовжує стягувати війська. Західні ЗМІ повідомляють, що в масштабному вторгненні можуть брати участь до 175 тисяч російських військових. Також Росія посилює угруповання бойовиків «ЛНР» і «ДНР».
- Росії в разі вторгнення загрожують масштабні санкції, аж до відключення від платіжної системи SWIFT. У РФ вже заявили, що «виживуть», якщо це станеться.
- Росія вимагає гарантії від НАТО щодо нерозширення його на схід Європи, а 21 грудня міністр оборони РФ заявив, що американські ПВК «готують на Донбасі провокації з хімічною зброєю». У США цю заяву спростували.