NYT: Пентагон працює над передачею Україні оперативних даних розвідки для реагування у разі вторгнення Росії

Міністерство оборони США працює над можливістю надавати Україні розвідувальні дані, які допоможуть швидше реагувати на ймовірне російське вторгнення.

Про це пише The New York Times.

Ця розвідувальна інформація включатиме зображення, які показують рух російських військ і дозволяють визначити, чи збираються вони перетнути кордон. У статті наголошується, що адміністрація Байдена усвідомлює, наскільки важливою є обізнаність у реальному часі для уряду України. Американські спецслужби вже надають Україні доступ до більшої кількості матеріалів, ніж раніше.