В Україні за добу зареєстрували 6 647 нових хворих на коронавірус. Повний курс вакцинації вже пройшли 42,8% українців

Від початку пандемії в Україні COVID-19 інфікувалися 3 637 038 людей, одужали 3 408 294 пацієнти, померли — 94 432.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

В Україні за минулу добу, 23 грудня, зафіксували 6 647 нових випадків коронавірусу (зокрема захворіли 519 дітей).

Окрім цього, 113 882 людини за добу вакцинувалися проти COVID-19. Першу дозу отримали 36 546 людей, другу — 76 543 людини, додаткову дозу — 793.

Від початку вакцинальної кампанії щеплені 14 537 066 людей, з них першою дозою — 14 537 064 людини, другою — 13 296 090 людей, додатковою — 1 389.

За даними МОЗ, уже 46,8% дорослого населення України отримали одну дозу вакцини проти коронавірусу, а 42,8% пройшли повний курс вакцинації. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.