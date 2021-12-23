В Україні за добу зареєстрували 7 312 випадків інфікування коронавірусом

В Україні за минулу добу, 22 грудня, зафіксували 7 312 нових випадків коронавірусу (зокрема захворіли 585 дітей).

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

За добу госпіталізували 1 691 людину, летальних випадків — 275, одужав 16 521 пацієнт.

Окрім цього, за минулу добу від коронавірусу вакцинували 117 443 людей, з них першу дозу отримала 39 071 людина, другу — 78 101, додатковою дозою щепили 271 людину.