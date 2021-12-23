В Украине за сутки зарегистрировали 7 312 случаев инфицирования коронавирусом

В Украине за минувшие сутки, 22 декабря, зафиксировали 7 312 новых случаев коронавируса (в том числе заболели 585 детей).

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

За сутки госпитализировали 1 691 человека, летальных случаев — 275, выздоровел 16 521 пациент.

Кроме этого, за минувшие сутки от коронавируса вакцинировали 117 443 человек, из них первую дозу получил 39 071 человек, вторую — 78 101, дополнительной дозой привили 271 человека.