В Украине за сутки зарегистрировали 6 363 новых случая коронавируса, госпитализировали более 2 тысяч больных

В Украине за минувшие сутки, 21 декабря, зафиксировали 6 363 новых случая коронавируса (среди заболевших 534 ребенка).
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
За прошедшие сутки больше всего случаев инфицирования COVID-19 выявили в Киеве (1 403).
Всего за сутки госпитализировали 2 241 человека, летальных случаев — 301, выздоровели 19 494 пациента.
С начала пандемии в Украине коронавирусом заразились 3 623 079 человек, выздоровели 3 376 899 пациентов, летальных исходов — 93 909.
Также в Минздраве рассказали, что за минувшие сутки против коронавируса вакцинировали 119 129 человек, из них первую дозу получили 39 006 человек, вторую — 79 969, дополнительной дозой привиты 154 человека.
С начала вакцинальной кампании привиты уже 14 461 449 человек, из них полностью иммунизированы — 13 141 446, получили дополнительную дозу — 325 человек.
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