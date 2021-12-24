В Украине за сутки зарегистрировали 6 647 новых больных коронавирусом. Полный курс вакцинации уже прошли 42,8% украинцев

С начала пандемии в Украине COVID-19 инфицировались 3 637 038 человек, выздоровели 3 408 294 пациента, умерли — 94 432.

За минувшие сутки госпитализировали 1 646 человек, выздоровели 14 874 пациента, летальных исходов — 248.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В Украине за минувшие сутки, 23 декабря, зафиксировали 6 647 новых случаев коронавируса (среди заболевших 519 детей).

Кроме этого, 113 882 человека за сутки вакцинировались против COVID-19. Первую дозу получили 36 546 человек, вторую — 76 543 человека, дополнительную дозу — 793.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 537 066 человек, из них первой дозой — 14 537 064 человека, второй — 13 296 090 человек, дополнительной — 1 389.

По данным Минздрава, уже 46,8% взрослого населения Украины получили одну дозу вакцины против коронавируса, а 42,8% прошли полный курс вакцинации. Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу года должен составить 40%.