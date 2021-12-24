Японія не відправлятиме урядовців на Олімпійські ігри в Пекіні. Але поїдуть спортивні чиновники

Японія не відправлятиме урядову делегацію на зимові Олімпійські ігри в Пекіні, але не долучатиметься до дипломатичного бойкоту Ігор.

Про це повідомив на брифінгу головний секретар Кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно, пише Reuters.

«Ми вважаємо важливим, щоб у Китаї забезпечувалися універсальні цінності, такі як свобода, повага до основних прав людини та верховенство закону. Ми ухвалили рішення, всебічно враховуючи такі фактори», — заявив Мацуно.