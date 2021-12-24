Япония не будет отправлять членов правительства на Олимпийские игры в Пекине. Но поедут спортивные чиновники

Япония не будет отправлять правительственную делегацию на зимние Олимпийские игры в Пекине, но и не присоединится к дипломатическому бойкоту Игр.
Об этом сообщил на брифинге главный секретарь Кабинета министров Хирокадзу Мацуно, пишет Reuters.
«Мы считаем важным, чтобы в Китае обеспечивались универсальные ценности, такие как свобода, уважение основных прав человека и верховенство закона. Мы приняли решение, всесторонне учитывая такие факторы», — заявил Мацуно.
В то же время Токио отправит некоторых официальных лиц, связанных с Олимпийскими играми, в частности, политика Сейко Хасимото, главу оргкомитета Токио-2020, а также глав национальных олимпийского и паралимпийского комитетов.
В ответ на вопрос, является ли это решение дипломатическим бойкотом, Мацуно ответил, что правительство «не использует конкретный термин для описания того, как мы участвуем».
- Зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта.
- 6 декабря США объявили Китаю дипломатический бойкот на Олимпийских играх 2022 года из-за нарушений прав человека. В Китае и Международном олимпийском комитете прокомментировали это решение. Китайцы считают это провокацией, а в МОК подчеркнули, что присутствие дипломатов не обязательно. 8 декабря об аналогичных решениях сообщили Австралия и Великобритания, впоследствии к ним присоединилась Канада.
- В МИД Китая заявили, что страны, объявившие о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине, «заплатят за свои ошибочные действия».