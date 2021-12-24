Япония не будет отправлять членов правительства на Олимпийские игры в Пекине. Но поедут спортивные чиновники

Япония не будет отправлять правительственную делегацию на зимние Олимпийские игры в Пекине, но и не присоединится к дипломатическому бойкоту Игр.

Об этом сообщил на брифинге главный секретарь Кабинета министров Хирокадзу Мацуно, пишет Reuters.

«Мы считаем важным, чтобы в Китае обеспечивались универсальные ценности, такие как свобода, уважение основных прав человека и верховенство закона. Мы приняли решение, всесторонне учитывая такие факторы», — заявил Мацуно.