Єврокомісія оголосила про створення швидкого методу виявлення штаму «Омікрон»

«Новий метод тестування, представлений сьогодні Спільним дослідницьким центром ЄС, допоможе виявляти штам «Омікрон» швидше та скоротити навантаження на дослідницькі установи країн-членів. Завдяки цьому ми можемо досягти кращого розуміння шляхів поширення «Омікрону», ефективніше ізолювати його прояви та зменшити тиск на систему охорони здоров’я», — сказала єврокомісар з питань здоров’я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідес.

Суть методу полягає у застосуванні модифікованого реагенту, розробленого Спільним дослідницьким центром ЄС. Його презентували на засіданні Комітету з безпеки здоров’я ЄК. Новий реагент може бути швидко замовлений виробниками тестів та адаптований для використання в усіх лабораторіях, що займаються діагностикою COVID-19.

Зазначається, що новий метод спрямований саме на ідентифікацію варіанту «Омікрон», може використовуватися у всіх лабораторіях, що проводять ПЛР-тестування без тривалих та дорогих процедур.