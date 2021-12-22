Еврокомиссия объявила о создании быстрого метода выявления штамма «Омикрон»

Европейская комиссия объявила о разработке быстрого метода выявления штамма коронавируса «Омикрон».
Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.
«Новый метод тестирования, представленный сегодня Совместным исследовательским центром ЕС, поможет выявлять штамм «Омикрон» быстрее и сократить нагрузку на исследовательские учреждения стран-членов. Благодаря этому мы можем достичь лучшего понимания путей распространения «Омикрона», эффективнее изолировать его проявления и снизить давление на систему здравоохранения», — сказала еврокомиссар по здоровью и продовольственной безопасности Стелла Кириакидес.
Суть метода заключается в применении модифицированного реагента, разработанного Совместным исследовательским центром ЕС. Его представили на заседании Комитета по безопасности здоровья Еврокомиссии. Новый реагент может быть быстро заказан изготовителями тестов и адаптирован для использования во всех лабораториях, занимающихся диагностикой COVID-19.
Отмечается, что новый метод направлен именно на идентификацию варианта «Омикрон», может использоваться во всех лабораториях, проводящих ПЦР-тестирование без длительных и дорогостоящих процедур.
- В конце ноября в Южной Африке выявили новый штамм коронавируса, который назвали «Омикрон». ВОЗ сразу внесла его в категорию опасных, на уровне со штаммами «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта». Все из-за большого количества мутаций, их у «Омикрона» почти 50.
- В Европе ожидают, что «Омикрон» к февралю станет доминантным штаммом. В Украине его выявили 18 декабря.
- На сегодня точно известно, что существующие вакцины от коронавируса менее эффективны против штамма «Омикрон». Производители рекомендуют колоть три дозы вместо двух.