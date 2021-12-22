ВООЗ рекомендувала для людей з ослабленим імунітетом бустерну дозу вакцини Novavax

Таку рекомендацію випустила Стратегічна консультативна група експертів ВООЗ із імунізації (SAGE). Вивчивши дані Novavax, експерти заявили, що вакцина може застосовуватися, зокрема, для вагітних і людей з ВІЛ.

Всесвітня організація охорони здоровʼя 17 грудня дозволила для екстреного застосування вакцину від коронавірусу, розроблену американською компанією Novavax. Препарат має назву Covavax, його виробляють в Індії за ліцензією Novavax. В організації зазначили, що вакцину Covavax оцінювали за процедурою для використання в надзвичайних ситуаціях. В основі досліджень — дані про якість, безпеку й ефективність.

Covavax — субодинична вакцина, яка складається із суміші вірусних білків різних типів. Вони не є цільними вірусами, а лише їхніми частинками, які розпізнає імунна система. Субодиничні вакцини роблять з білків, отриманих біотехнологічно — без розмноження вірусу в культурі клітин. За такою технологією створюються вакцини, які вже використовуються в календарі щеплень, зокрема проти гепатиту В та гемофільної інфекції.