Регулятор ЄС дав дозвіл на сертифікацію вакцини від коронавірусу компанії Novavax

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) дозволило сертифікувати вакцину від коронавірусу компанії Novavax.
Про це пише пресслужба EMA.
Після ретельної оцінки даних випробувань цієї вакцини, експерти дійшли висновку, що препарат є надійним та відповідає необхідним вимогам щодо ефективності, безпеки та якості. Наразі вакцину рекомендують колоти людям, старшим за 18 років.
За даними виробника, вакцина захищає від симптомів коронавірусу на 89—90%. Водночас дослідження проводились переважно на старих штамах коронавірусу. Дані про ефективність цієї вакцини проти нового штаму «Омікрон» поки дуже обмежені.
Novavax стане п’ятою схваленою в ЄС вакциною. Євросоюз майже рік не сертифікував інші вакцини. Зокрема, Pfizer схвалили ще в грудні 2020 року, Moderna та AstraZeneca — у січні 2021 року, а Johnson & Johnson — у березні 2021 року. Також регулятор розглядає заявки китайської вакцини Sinovac, російської «Супутник V», а також препарати від компаній Sanofi та Valneva.
- 17 грудня Всесвітня організація охорони здоровʼя дозволила для екстреного застосування вакцину від коронавірусу, розроблену американською компанією Novavax. Препарат має назву Covavax, його виробляють в Індії за ліцензією Novavax. В організації зазначили, що вакцину Covavax оцінювали за процедурою для використання в надзвичайних ситуаціях. В основі досліджень — дані про якість, безпеку й ефективність.
- Covavax — субодинична вакцина, яка складається із суміші вірусних білків різних типів. Вони не є цільними вірусами, а лише їхніми частинками, які розпізнає імунна система. Субодиничні вакцини роблять з білків, отриманих біотехнологічно — без розмноження вірусу в культурі клітин. За такою технологією створюються вакцини, які вже використовуються в календарі щеплень, зокрема проти гепатиту В та гемофільної інфекції.
- У листопаді міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що Україна розірвала контракт на поставку 10 мільйонів доз вакцин компанії Novavax від коронавірусу, які обіцяли доставити ще влітку.