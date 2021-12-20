Регулятор ЄС дав дозвіл на сертифікацію вакцини від коронавірусу компанії Novavax

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) дозволило сертифікувати вакцину від коронавірусу компанії Novavax.

Про це пише пресслужба EMA.

Після ретельної оцінки даних випробувань цієї вакцини, експерти дійшли висновку, що препарат є надійним та відповідає необхідним вимогам щодо ефективності, безпеки та якості. Наразі вакцину рекомендують колоти людям, старшим за 18 років.

За даними виробника, вакцина захищає від симптомів коронавірусу на 89—90%. Водночас дослідження проводились переважно на старих штамах коронавірусу. Дані про ефективність цієї вакцини проти нового штаму «Омікрон» поки дуже обмежені.

Novavax стане п’ятою схваленою в ЄС вакциною. Євросоюз майже рік не сертифікував інші вакцини. Зокрема, Pfizer схвалили ще в грудні 2020 року, Moderna та AstraZeneca — у січні 2021 року, а Johnson & Johnson — у березні 2021 року. Також регулятор розглядає заявки китайської вакцини Sinovac, російської «Супутник V», а також препарати від компаній Sanofi та Valneva.