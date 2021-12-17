ВООЗ схвалила вакцину компанії Novavax від коронавірусу. Восени Україна розірвала угоду на її поставку

Всесвітня організація охорони здоровʼя дозволила для екстреного застосування вакцину від коронавірусу, розроблену американською компанією Novavax.

Про це йдеться в повідомленні ВООЗ.

«Вакцина відповідає стандартам ВООЗ щодо захисту від COVID-19, оскільки переваги препарату набагато переважують будь-які ризики. Вакцина може використовуватися в усьому світі», — підкреслили в організації.

Препарат має назву Covavax, його виробляють в Індії за ліцензією Novavax. В організації зазначили, що вакцину Covovax оцінювали за процедурою для використання в надзвичайних ситуаціях. В основі досліджень — дані про якість, безпеку й ефективність.

Covavax — субодинична вакцина, яка складається із суміші вірусних білків різних типів. Вони не є цільними вірусами, а лише їхніми частинками, які розпізнає імунна система. Субодиничні вакцини роблять з білків, отриманих біотехнологічно — без розмноження вірусу в культурі клітин. За такою технологією створюються вакцини, які вже використовуються в календарі щеплень, зокрема проти гепатиту В та гемофільної інфекції.

У листопаді міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що Україна розірвала контракт на поставку 10 мільйонів доз вакцин компанії Novavax від коронавірусу, які обіцяли доставити ще влітку.