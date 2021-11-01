Перша країна світу дозволила використовувати вакцину від коронавірусу Novavax

Національне агентство з контролю за ліками та харчовими продуктами Індонезії першим у світі схвалило застосування вакцини від коронавірусу американської компанії Novavax.

Про це повідомили у пресслужбі компанії 1 листопада.

«Це перший в усьому світі регуляційний дозвіл вакцини проти COVID-19 на основі білка, заснований на клінічних даних фази 3, що демонструють ефективність та сприятливий профіль безпеки», — заявив президент і головний виконавчий директор Novavax Стенлі Ерк.

Як зазначається, інститут сироватки Індії виготовлятиме вакцину на потужностях заводу Serum Institute і продаватиме під торговою маркою Covovax. Постачання препарату розпочнеться найближчим часом.