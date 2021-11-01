Первая страна мира разрешила использовать вакцину от коронавируса Novavax

Национальное агентство по контролю за лекарствами и пищевыми продуктами Индонезии первым в мире одобрило применение вакцины от коронавируса американской компании Novavax.

Об этом сообщили в пресс-службе компании 1 ноября.

«Это первое во всем мире регуляционное разрешение вакцины против COVID-19 на основе белка, основанное на клинических данных фазы 3, демонстрирующих эффективность и благоприятный профиль безопасности», — заявил президент и главный исполнительный директор Novavax Стэнли Эрк.

Как отмечается, институт сыворотки Индии будет производить вакцину на мощностях завода Serum Institute и продавать под торговой маркой Covovax. Поставки препарата начнутся в ближайшее время.