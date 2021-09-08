Novavax начала испытания новой вакцины — сразу и от коронавируса, и от гриппа

Американская компания Novavax сообщила о начале предварительных испытаний своей новой вакцины, которая будет защищать и от коронавируса, и от гриппа.
Об этом пишет Reuters.
Исследования проведут в Австралии. В них примут участие 640 человек в возрасте от 50 до 70 лет, которые уже болели коронавирусом или вакцинировались против него. Участники исследования получат комбинированную вакцину и от коронавируса, и от гриппа.
«Комбинация этих двух вакцин... может обеспечить высокий уровень защиты от коронавируса и гриппа с помощью единой схемы», — сказал менеджер по исследованиям и разработкам Novavax Грегори Гленн.
- Разработанная американской компанией Novavax вакцина против COVID-19 во время масштабных испытаний продемонстрировала 90% эффективности препарата. В частности, доказана его действенность против «британского» и «южноафриканского» штаммов коронавируса.
- До конца года Украина должна получить 42 миллиона доз вакцин. Так, законтрактовано 34 миллиона доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 миллиона доз — AstraZeneca-Covishield, 1,9 миллиона доз вакцины CoronaVac. Отдельно в рамках международной инициативы COVAX ожидается 8 млн доз вакцин.