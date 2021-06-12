В Novavax заявили об эффективности своей вакцины против «южноафриканского» штамма COVID-19

Американская биотехнологическая компания Novavax Inc заявила, что ее вакцина NVX-CoV2373 показала иммунный ответ и защиту от «южноафриканского» штамма COVID-19.
Об этом пишет Reuters.
Вакцина NVX-CoV2373 пока на стадиях испытаний и еще не получила разрешения на использование в какой-либо стране.
В компании заявили, что тестирование сыворотки крови 30 участников промежуточного испытания, которые получили обе дозы вакцины, обнаружило устойчивые реакции антител на исходную версию коронавируса, а также на «британский» и «южноафриканский» штаммы. Реакция на второй вариант («Бета») была, однако, несколько меньше.
Европейское агентство по лекарственным средствам начало непрерывный обзор вакцины Novavax в феврале. Ожидается, что данные основного исследования в США и Мексике будут опубликованы в текущем квартале.
- В Novavax ожидают начать поставки своей вакцины в июле-августе этого года. Украина ждет в августе первую партию вакцин от Novavax в 2 миллиона доз. Всего ожидается 10 млн доз.
- До конца года Украина должна получить 42 миллиона доз вакцин. Так законтрактованы 34 миллиона доз вакцин: 20 миллионов доз Pfizer, 10 миллионов доз Novavax, 2 миллиона доз — AstraZeneca-Covishield, 1,9 миллиона доз вакцины CoronaVac. Отдельно в рамках международной инициативы COVAX ожидается 8 миллионов доз.