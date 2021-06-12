У Novavax заявили про ефективність своєї вакцини проти «південноафриканського» штаму COVID-19

Американська біотехнологічна компанія Novavax Inc заявила, що її вакцина NVX-CoV2373 показала імунну відповідь і захист від «південноафриканського» штаму COVID-19.

Про це пише Reuters.

Вакцина NVX-CoV2373 поки на стадіях випробувань і ще не отримала дозволу на використання в будь-якій країні.

У компанії заявили, що тестування сироватки крові 30 учасників проміжного випробування, які отримали обидві дози вакцини, виявило стійкі реакції антитіл на вихідну версію коронавірусу, а також на «британський» і «південноафриканський» штами. Реакція на другий варіант («Бета») була, проте, дещо меншою.

Європейське агентство з лікарських засобів почало безперервний огляд вакцини Novavax в лютому. Очікується, що дані основного дослідження в США і Мексиці будуть опубліковані в поточному кварталі.