Novavax заявила о 90% эффективности своей вакцины против коронавируса. Украина закупила 10 миллионов доз этого препарата

Разрабатываемая американской компанией Novavax вакцина против COVID-19 в ходе масштабных испытаний продемонстрировала 90% эффективности препарата. В частности, доказана его эффективность против «британськго» и «южноафриканского» штаммов коронавируса.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Производитель препарата Novavax заявил, что его вакцина в ходе поздней [третьей] стадии масштабных испытаний в США и Мексике была крайне эффективна против COVID-19 и его «британского» штамма.

При этом наблюдались в основном слабые побочные эффекты после вакцинации — боль в месте укола и слабость. Исполнительный директор Novavax Стенли Эрик отметил, что информации об образовании тромбов после прививки нет.