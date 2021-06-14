Novavax заявила про 90% ефективність своєї вакцини проти коронавірусу. Україна закупила 10 мільйонів доз цього препарату

Розроблена американською компанією Novavax вакцина проти COVID-19 під час масштабних випробувань продемонструвала 90% ефективності препарату. Зокрема, доведена його дієвість проти «британськго» і «південноафриканського» штамів коронавірусу.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Виробник препарату Novavax заявив, що його вакцина під час пізньої [третьої] стадії масштабних випробувань у США та Мексиці була вкрай ефективною проти COVID-19 та його «британського» штаму.

При цьому спостерігалися здебільшого слабкі побічні ефекти після вакцинації — біль у місці уколу і слабкість. Виконавчий директор Novavax Стенлі Ерік сказав, що інформації про утворення тромбів після щеплення немає.