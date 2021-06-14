Novavax заявила про 90% ефективність своєї вакцини проти коронавірусу. Україна закупила 10 мільйонів доз цього препарату

Розроблена американською компанією Novavax вакцина проти COVID-19 під час масштабних випробувань продемонструвала 90% ефективності препарату. Зокрема, доведена його дієвість проти «британськго» і «південноафриканського» штамів коронавірусу.
Про це йдеться у пресрелізі компанії.
Виробник препарату Novavax заявив, що його вакцина під час пізньої [третьої] стадії масштабних випробувань у США та Мексиці була вкрай ефективною проти COVID-19 та його «британського» штаму.
При цьому спостерігалися здебільшого слабкі побічні ефекти після вакцинації — біль у місці уколу і слабкість. Виконавчий директор Novavax Стенлі Ерік сказав, що інформації про утворення тромбів після щеплення немає.
Компанія планує до кінця вересня отримати схвалення на використання препарату в Європі та США. На той час Novavax вироблятиме до 100 мільйонів доз щомісяця, а вже у грудні — 150 мільйонів. При цьому компанія обіцяла за 2022 рік поставити 110 мільйонів доз у США й 1,1 мільярда доз у країни, що розвиваються.
«Багато перших доз підуть у країни з низьким і середнім рівнем доходу — це мета, з якої ми розпочнемо», — заявив Стенлі Ерік.
Вакцину Novavax легко зберігати і транспортувати: її можна зберігати у звичайному холодильнику. Очікується, що препарат зіграє вирішальну роль в імунізації населення у країнах, що розвиваються.
Також Novavax планує опублікувати результати випробування в медичному журналі, де їх перевірять незалежні експерти.
- Національний план вакцинації від COVID-19 передбачає, що всіх українців прищеплять державним коштом. Цей план складається з пʼяти етапів. На останньому вакцинують усіх, хто не потрапляє до груп ризику.
- 9 червня до України прибули 66 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTTech, які за кошти державного бюджету придбала міжнародна організація Crown Agents.
- До кінця року Україна має отримати 42 мільйони доз вакцин. Так, законтрактовано 34 мільйони доз вакцин: 20 мільйонів доз Pfizer, 10 мільйонів доз Novavax, 2 мільйони доз — AstraZeneca-Covishield, 1,9 мільйона доз вакцини CoronaVac. Окремо в межах міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 мільйонів доз вакцин.