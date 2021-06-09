До України прибули ще 66 тисяч доз вакцини Pfizer від коронавірусу

До України прибули 66 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTTech, які за кошти державного бюджету придбала міжнародна організація Crown Agents.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоровʼя.
Усього прибуло 66 690 доз препарату. Вакцину з цієї партії використають для щеплення людей з 1—3 етапів вакцинації. Щеплення проводитимуть мобільні бригади. За кожною людиною, яка отримала щеплення першою дозою Pfizer, буде зарезервована друга доза з тієї ж партії.
- Напередодні Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 117 тисяч доз вакцин від коронавірусу компанії Pfizer. Партія прибула в рамках механізму COVAX. Україна за COVAX вже отримала 590 850 доз Pfizer і 1 072 800 доз вакцини AstraZeneca.
- Раніше в Україну доставили 1,215 мільйона доз вакцини компанії Sinovac, 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca Covishield через прямі закупівлі та 367 тисяч через COVAX.