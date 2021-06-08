В Україну доставили 117 тисяч доз COVID-вакцини Pfizer

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) сьогодні, 8 червня, доставив в Україну 117 тисяч доз вакцин від коронавірусу компанії Pfizer. Партія прибула в рамках механізму COVAX.
Про це повідомляє пресслужба фонду.
У ЮНІСЕФ нагадали, що Україна в рамках COVAX отримує вакцини безкоштовно. Загалом протягом цього і наступного тижнів в Україну доставлять 473 850 доз вакцини Pfizer.
Україна за COVAX вже отримала 590 850 доз Pfizer і 1 072 800 доз вакцини AstraZeneca.
- Раніше в Україну доставили 1,215 мільйона доз вакцини компанії Sinovac, 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca-Covishield через прямі закупівлі та 367 тисяч через COVAX.
- З початку щеплювальної кампанії в Україні вакцину отримали 1 284 143 особи. Дві дози отримали 152 142 українці.