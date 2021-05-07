Міністр Степанов: Перші поставки вакцини Novavax в Україну очікуються у липні-серпні

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Україна розраховує на початок отримання вакцини від коронавірусу Novavax у липні-серпні.
Про це він написав у своєму Facebook.
«Вже в липні-серпні ми очікуємо на перші поставки вакцини NovaVax, із законтрактованих нами 10 млн. Обговорили з паном Пунавалою можливість збільшення обсягів постачання NovaVax з 10 до 15 млн вже цього року. А також збільшення обсягів першої партії вакцин — з 2 до 4 млн доз», — пояснив Степанов.
Він також зазначив, що індійську вакцину Covishield Україна мала отримати ще до 31 березня, але уряд Індії заборонив експорт.
- У березні компанія Novavax повідомила, що під час випробувань вакцина від коронавірусу показала ефективність 96,4% проти початкового штаму і 86,3% — проти «британського».
- Україна придбала 10 мільйонів доз вакцини від коронавірусу компанії Novavax.