Міністр Степанов: Перші поставки вакцини Novavax в Україну очікуються у липні-серпні

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Україна розраховує на початок отримання вакцини від коронавірусу Novavax у липні-серпні.

Про це він написав у своєму Facebook.

«Вже в липні-серпні ми очікуємо на перші поставки вакцини NovaVax, із законтрактованих нами 10 млн. Обговорили з паном Пунавалою можливість збільшення обсягів постачання NovaVax з 10 до 15 млн вже цього року. А також збільшення обсягів першої партії вакцин — з 2 до 4 млн доз», — пояснив Степанов.

Він також зазначив, що індійську вакцину Covishield Україна мала отримати ще до 31 березня, але уряд Індії заборонив експорт.