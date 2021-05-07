Министр Степанов: Первые поставки вакцины Novavax в Украине ожидаются в июле-августе

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина рассчитывает на начало получения вакцины от коронавируса Novavax в июле-августе.

Об этом он написал в своем Facebook.

«Уже в июле-августе мы ожидаем первые поставки вакцины NovaVax, с законтрактованных нами 10 млн. Обсудили с господином Пунавалой возможность увеличения объемов поставок NovaVax с 10 до 15 млн в этом году. А также увеличение объемов первой партии вакцин — с 2 до 4 млн доз», — пояснил Степанов.

Он также отметил, что индийскую вакцину Covishield Украина должна была получить еще до 31 марта, но правительство Индии запретило экспорт.