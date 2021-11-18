Novavax подала заявку на реєстрацію в ЄС своєї вакцини від коронавірусу. Україна має отримати 10 мільйонів її доз

Американський фармацевтичний концерн Novavax подав заявку на реєстрацію в Європейському Союзі своєї вакцини Nuvaxovid.

Про це пише Deutsche Welle.

Очікується, що завдяки прискореній процедурі перевірки питання про допуск цього препарату на європейський ринок буде вирішено «протягом кількох тижнів». Вакцину розробили за давно відомим принципом, який використовується, зокрема, при виробництві вакцин проти гепатиту B та правця, тому експерти вважають, що прищепитися нею погодяться і ті громадяни, які досі не наважилися на щеплення новими мРНК- та векторними вакцинами.

«Якщо Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) дійде висновку, що користь від препарату Nuvaxovid з погляду захисту від COVID-19 перевершує ризики, воно рекомендуватиме його реєстрацію для застосування в певних умовах», — повідомили в EMA.

Агентство вже проводить перевірку вакцини від Novavax у режимі так званої послідовної експертизи реєстраційного досьє (rolling review). Це означає, що ефективність і безпечність препарату досліджують ще до того, як виробник подає заявку на отримання повноцінної реєстрації.

Вакцина Nuvaxovid містить крихітну частинку характерного для коронавірусу спайк-білка вірусу SARS-CoV-2, який виробляється у клітинах комах. Після щеплення імунна система людини виробляє антитіла до цього білка, завдяки чому організм отримує захист від коронавірусу.

Важлива перевага вакцини від Novavax у тому, що її можна зберігати у звичайних холодильниках і тому зручно перевозити на великі відстані.