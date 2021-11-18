Novavax подала заявку на регистрацию в ЕС своей вакцины от коронавируса. Украина должна получить 10 миллионов ее доз

Американский фармацевтический концерн Novavax подал заявку на регистрацию в Европейском Союзе своей вакцины Nuvaxovid.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Ожидается, что благодаря ускоренной процедуре проверки вопрос о допуске этого препарата на европейский рынок будет решен «в течение нескольких недель». Вакцина разработана по традиционному, давно известному принципу, используемому, в частности, при производстве вакцин против гепатита В и столбняка, поэтому эксперты полагают, что привиться ею согласятся и те граждане, которые до сих пор не решились привиться новыми мРНК- и векторными вакцинами.
«Если Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) придет к выводу, что польза от препарата Nuvaxovid с точки зрения защиты от COVID-19 превосходит риски, оно рекомендует его регистрацию для применения в определенных условиях», — сообщили в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).
EMA уже проверяет вакцину от Novavax в режиме так называемой последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review). Это означает, что эффективность и безопасность препарата исследуют еще до того, как производитель подает заявку на получение полноценной регистрации.
Вакцина Nuvaxovid содержит крошечную частицу характерного для коронавируса спайк-белка вируса SARS-CoV-2, который производится в клетках насекомых. После прививки иммунная система человека вырабатывает антитела к этому белку, благодаря чему организм получает защиту от коронавируса.
Важное преимущество вакцины от Novavax в том, что ее можно хранить в обычных холодильниках и поэтому удобно перевозить на большие расстояния.
- Разработанная американской компанией Novavax вакцина против COVID-19 в ходе масштабных испытаний продемонстрировала 90% эффективности. В частности, доказана ее действенность против «британского» и «южноафриканского» штаммов коронавируса.
- До конца года Украина должна получить 10 миллионов доз вакцины от Novavax.
- В сентябре 2021 года Novavax сообщила о начале предварительных испытаний своей новой вакцины, которая будет защищать и от коронавируса, и от гриппа.