Novavax подала заявку на регистрацию в ЕС своей вакцины от коронавируса. Украина должна получить 10 миллионов ее доз

Американский фармацевтический концерн Novavax подал заявку на регистрацию в Европейском Союзе своей вакцины Nuvaxovid.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Ожидается, что благодаря ускоренной процедуре проверки вопрос о допуске этого препарата на европейский рынок будет решен «в течение нескольких недель». Вакцина разработана по традиционному, давно известному принципу, используемому, в частности, при производстве вакцин против гепатита В и столбняка, поэтому эксперты полагают, что привиться ею согласятся и те граждане, которые до сих пор не решились привиться новыми мРНК- и векторными вакцинами.

«Если Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) придет к выводу, что польза от препарата Nuvaxovid с точки зрения защиты от COVID-19 превосходит риски, оно рекомендует его регистрацию для применения в определенных условиях», — сообщили в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).

EMA уже проверяет вакцину от Novavax в режиме так называемой последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review). Это означает, что эффективность и безопасность препарата исследуют еще до того, как производитель подает заявку на получение полноценной регистрации.

Вакцина Nuvaxovid содержит крошечную частицу характерного для коронавируса спайк-белка вируса SARS-CoV-2, который производится в клетках насекомых. После прививки иммунная система человека вырабатывает антитела к этому белку, благодаря чему организм получает защиту от коронавируса.

Важное преимущество вакцины от Novavax в том, что ее можно хранить в обычных холодильниках и поэтому удобно перевозить на большие расстояния.