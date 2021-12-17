ВОЗ одобрила вакцину компании Novavax от коронавируса. Осенью Украина расторгла контракт на ее поставку

Всемирная организация здравоохранения разрешила для экстренного применения вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Novavax.
Об этом говорится в сообщении ВОЗ.
«Вакцина отвечает стандартам ВОЗ по защите от COVID-19, поскольку преимущества препарата намного перевешивают любые риски. Вакцина может использоваться по всему миру», — подчеркнули в организации.
Препарат называется Covavax, его производят в Индии по лицензии Novavax. В организации отметили, что вакцину Covovax оценивали по процедуре для использования в чрезвычайных ситуациях. В основе исследований — данные о качестве, безопасности и эффективности.
Covavax — субъединичная вакцина, состоящая из смеси вирусных белков разных типов. Они не являются цельными вирусами, а лишь частицами, которые распознает иммунная система. Субъединичные вакцины производят из белков, полученных биотехнологически — без размножения вируса в культуре клеток. По такой технологии создаются вакцины, которые уже используются в календаре прививок, в частности против гепатита В и гемофильной инфекции.
В ноябре министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина расторгла контракт на поставку 10 миллионов доз вакцин компании Novavax от коронавируса, которые обещали доставить еще летом.
- 1 ноября Индонезия стала первой страной мира, разрешившей использовать вакцину Novavax.
- 18 ноября американский фармконцерн Novavax подал заявку на регистрацию в Европейском Союзе своей вакцины Nuvaxovid. Ожидается, что благодаря ускоренной процедуре проверки вопрос о допуске этого препарата на европейский рынок будет решен в течение нескольких недель.