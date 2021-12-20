Регулятор ЕС разрешил сертификацию вакцины от коронавируса компании Novavax

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) разрешило сертифицировать вакцину от коронавируса компании Novavax.
Об этом пишет пресс-служба EMA.
После тщательной оценки данных испытаний этой вакцины эксперты пришли к выводу, что препарат является надежным и отвечает необходимым требованиям по эффективности, безопасности и качеству. Сейчас вакцину рекомендуют колоть людям старше 18 лет.
По данным производителя, вакцина защищает от симптомов коронавируса на 89—90%. В то же время исследования проводились преимущественно на старых штаммах коронавируса. Данные об эффективности этой вакцины против нового штамма «Омикрон» пока очень ограничены.
Novavax станет пятой одобренной в ЕС вакциной. Евросоюз почти год не сертифицировал другие вакцины. В частности, Pfizer был одобрен еще в декабре 2020 года, Moderna и AstraZeneca — в январе 2021 года, а Johnson & Johnson — в марте 2021 года. Также регулятор рассматривает заявки китайской вакцины Sinovac, российской «Спутник V», а также препараты от компаний Sanofi и Valneva.
- 17 декабря Всемирная организация здравоохранения разрешила для экстренного применения вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Novavax. Препарат называется Covavax, его производят в Индии по лицензии Novavax. В организации отметили, что вакцину Covavax оценивали по процедуре использования в чрезвычайных ситуациях. В основе исследований — данные о качестве, безопасности и эффективности.
- Covavax — субъединичная вакцина, состоящая из смеси вирусных белков разных типов. Они не являются цельными вирусами, а лишь частицами, которые распознает иммунная система. Субъединичные вакцины делают из белков, полученных биотехнологически — без размножения вируса в культуре клеток. По такой технологии создаются вакцины, которые уже используются в календаре прививок, в частности, против гепатита В и гемофильной инфекции.
- В ноябре министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина расторгла контракт на поставку 10 миллионов доз вакцин компании Novavax от коронавируса, которые обещали доставить еще летом.