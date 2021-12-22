ВОЗ рекомендовала для людей с ослабленным иммунитетом бустерную дозу вакцины Novavax

Такую рекомендацию выпустила Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE). Изучив данные Novavax, эксперты заявили, что вакцина может применяться, среди прочего, для беременных и людей с ВИЧ.

17 декабря ВОЗ разрешила для экстренного применения вакцину от коронавируса, разработанную компанией Novavax. Препарат называется Covavax, его производят в Индии по лицензии Novavax. В организации отметили, что вакцину Covavax оценивали по процедуре использования в чрезвычайных ситуациях. В основе исследований — данные о качестве, безопасности и эффективности.

Covavax — субъединичная вакцина, состоящая из смеси вирусных белков разных типов. Они не являются цельными вирусами, а лишь частицами, которые распознает иммунная система. Субъединичные вакцины делают из белков, полученных биотехнологически — без размножения вируса в культуре клеток. По такой технологии создаются вакцины, которые уже используются в календаре прививок, в частности, против гепатита В и гемофильной инфекции.