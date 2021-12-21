ВООЗ закликає світ розпочати бустерну вакцинацію всіх груп населення

Голова Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоровʼя Ханс Клюге заявив, що за кілька тижнів штам коронавірусу «Омікрон» стане домінантним у більшості країн європейського регіону .
Про це повідомляє Reuters.
Клюге закликав уряди країн приготувалися до значного сплеску хвроби через поширення мутованого штаму та розпочати бустерну вакцинацію населення.
За його словами, з моменту появи «Омікрону» новий штам уже виявили у 38 з 53 країн європейського регіону.
«Ми бачимо бурю, що насувається. Протягом декількох тижнів «Омікрон» домінуватиме в більшій частині країн регіону», — зазначив Ханс Клюге та наголосив, що зараз настав час бустерної вакцинації усіх категорій населення.
Європейська бюро зазначило, що 89% випадків зараження «Омікроном» у Європі мали загальні симптоми, такі як кашель, біль у горлі та підвищення температури.
«Велика кількість нових випадків зараження COVID-19 може призвести до збільшення кількості госпіталізацій та повсюдного порушення роботи систем охорони здоровʼя та інших найважливіших служб», — сказав Клюге.
- Наприкінці листопада в Південній Африці виявили новий штам коронавірусу, який назвали «Омікрон». ВООЗ одразу внесла його до категорії небезпечних, на рівні зі штамами «Альфа», «Бета», «Гамма» та «Дельта». Усе через велику кількість мутацій, їх в «Омікрону» майже 50.
- У Європі очікують, що «Омікрон» до лютого стане домінантним штамом. В Україні його виявили 18 грудня.
- На сьогодні достеменно відомо, що існуючі вакцини від коронавірусу менш ефективні проти штаму «Омікрон». Виробники рекомендують колоти три дози замість двох.