ВОЗ призывает мир начать бустерную вакцинацию всех групп населения

Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что через несколько недель штамм коронавируса «Омикрон» станет доминантным в большинстве стран европейского региона.
Об этом сообщает Reuters.
Клюге призвал правительства стран приготовились к значительному всплеску болезни из-за распространения мутированного штамма и начать бустерную вакцинацию населения.
По его словам, с момента появления «Омикрона» новый штамм уже выявили в 38 из 53 стран европейского региона.
«Мы видим надвигающуюся бурю. В течение нескольких недель «Омикрон» будет доминировать в большей части стран региона», — отметил Ханс Клюге и подчеркнул, что сейчас пришло время бустерной вакцинации всех категорий населения.
Европейское бюро отметило, что 89% случаев заражения «Омикроном» в Европе имели общие симптомы, такие как кашель, боль в горле и повышение температуры.
«Большое количество новых случаев заражения COVID-19 может привести к увеличению количества госпитализаций и повсеместному нарушению работы систем здравоохранения и других важнейших служб», — сказал Клюге.
- В конце ноября в Южной Африке выявили новый штамм коронавируса, который назвали «Омикрон». ВОЗ сразу внесла его в категорию опасных, наравне со штаммами «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта». Все из-за большого количества мутаций, их у «Омикрона» около 50.
- В Европе ожидают, что «Омикрон» к февралю станет доминирующим штаммом. В Украине его выявили 18 декабря.
- На сегодня точно известно, что существующие вакцины от коронавируса менее эффективны против штамма «Омикрон». Производители рекомендуют колоть три дозы вместо двух.