«Это только начало». ВОЗ обеспокоена стремительным распространением «Омикрона»

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что новый штамм коронавируса «Омикрон» имеет «чрезвычайно высокую скорость распространения».

«У ВОЗ достаточно информации, свидетельствующей, что этот штамм распространяется очень быстро, с удвоением количества случаев каждые два-три дня», — заявил Набарро телеканалу Sky News.

Он отметил, что сейчас только начало, поскольку распространение штамма постоянно ускоряется.

По словам Наварро, он «никогда не был более обеспокоен» коронавирусом, чем сейчас, поэтому ВОЗ рекомендует в ближайшее время вакцинироваться и сократить социальные контакты.

«Я считаю, что в ближайшие недели появится очень серьезная проблема», — резюмировал он.