«Це тільки початок». ВООЗ стурбована стрімким поширенням «Омікрону»

Спеціальний представник Всесвітньої організації охорони здоровʼя з боротьби з COVID-19 Девід Набарро заявив, що новий штам коронавірусу «Омікрон» має «надзвичайно високу швидкість поширення».

«У ВООЗ є достатньо інформації, яка свідчить, що цей штам поширюється дуже швидко, з подвоєнням кількості випадків кожні два-три дні», — заявив Набарро телеканалу Sky News.

Він зазначив, що зараз — тільки початок, оскільки поширення штаму невпинно пришвидчується.

За словами Наварро, він «ніколи не був більш стурбованим» коронавірусом, ніж зараз, тож ВООЗ рекомендує якнайшвидше вакцинуватися та зменшити соціальні контакти.

«Я вважаю, що найближчими тижнями зʼявиться дуже серйозна проблема», — резюмував він.