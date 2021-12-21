Нова Зеландія через «Омікрон» переносить відкриття кордонів на кінець лютого

За його словами, відтермінування відкриття кордонів зіпсує плани тим, хто планував поїздки до Нової Зеландії влітку.

«Пандемія COVID-19 продовжує набирати обертів, і ми повинні реагувати, щоб продовжувати захищати життя, не вводячи обмежень і локдаунів без нагальної потреби», — заявив міністр з реагування на коронавірус Кріс Хіпкінс.

Влада Нової Зеландії вирішила перенести відкриття своїх кордонів через штам коронавірусу «Омікрон» із січня 2022 року на кінець лютого.

До того ж тепер мандрівники, які повертаються у країну, повинні будуть надати тест на коронавірус, зроблений не раніше ніж за 48 годин до відʼїзду, а не за 72 години, як було раніше.

Окрім цього, перебування на ізоляції після в’їзду збільшиться до 10 днів (із семи).

Також у країні буде прискорено кампанію з бустерної вакцинації — скоротять інтервал між другою та третьою дозами вакцини. За планами уряду Нової Зеландії, 82% громадян зможуть зробити бустерне щеплення вже до кінця лютого.