Новая Зеландия из-за «Омикрона» переносит открытие границ на конец февраля

По его словам, отсрочка открытия границ испортит планы тем, кто планировал поездки в Новую Зеландию летом.

«Пандемия COVID-19 продолжает набирать обороты, и мы должны реагировать, чтобы продолжать защищать жизнь, не вводя ограничения и локдауны без необходимости», — заявил министр по реагированию на коронавирус Крис Хипкинс.

Власти Новой Зеландии решили перенести открытие своих границ из-за штамма коронавируса «Омикрон» с января 2022 года на конец февраля.

К тому же теперь путешественники, которые возвращаются в страну, должны будут предоставить тест на коронавирус, сделанный не раньше чем за 48 часов перед отъездом, а не за 72 часа, как было раньше.

Кроме того, пребывание на изоляции после въезда увеличится до 10 дней (с семи).

Также в стране будет ускорена кампания бустерной вакцинации — сократят интервал между второй и третьей дозами вакцины. По планам правительства Новой Зеландии, 82% граждан смогут сделать бустерную прививку уже до конца февраля.