Новая Зеландия в 2022 году впервые за все время пандемии откроет границы для вакцинированных туристов. Но им все равно придется сидеть на карантине.

Об этом пишет BBC.

Правительство страны представило план поэтапного открытия границ страны. Сначала с 16 января в страну разрешат вернуться новозеландцам и находящимся в Австралии резидентам страны.

С 13 февраля разрешат въезд всем новозеландцам, находящимся в других странах.

Иностранные туристы станут последней группой — им въезд разрешат с 30 апреля. Они должны быть полностью вакцинированы от коронавируса. После въезда туристам нужно будет сдать тест на коронавирус и провести семь дней на самоизоляции.

По словам министра здравоохранения Криса Хипкинса, такой план является «наиболее безопасным подходом для обеспечения тщательного управления рисками».