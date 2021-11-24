Новая Зеландия в 2022 году впервые за все время пандемии откроет границы для вакцинированных туристов. Но им все равно придется сидеть на карантине.
Об этом пишет BBC.
Правительство страны представило план поэтапного открытия границ страны. Сначала с 16 января в страну разрешат вернуться новозеландцам и находящимся в Австралии резидентам страны.
С 13 февраля разрешат въезд всем новозеландцам, находящимся в других странах.
Иностранные туристы станут последней группой — им въезд разрешат с 30 апреля. Они должны быть полностью вакцинированы от коронавируса. После въезда туристам нужно будет сдать тест на коронавирус и провести семь дней на самоизоляции.
По словам министра здравоохранения Криса Хипкинса, такой план является «наиболее безопасным подходом для обеспечения тщательного управления рисками».
- Новая Зеландия входит в число стран с наименьшим уровнем заболеваемости COVID-19. В стране вакцинировано уже 80% взрослого населения. При этом в ноябре 2021 года в Новой Зеландии наблюдается серьезная вспышка из-за штамма «Дельта». Средний суточный показатель количества новых больных — 130 человек.