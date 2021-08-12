Границы Новой Зеландии останутся закрытыми как минимум до конца года

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что границы страны останутся закрытыми как минимум до конца года. Она считает это лучшим способом уберечь страну от вспышки коронавируса.

Об этом сообщает BBC.

Ардерн подчеркнула, что приоритетом является вакцинация населения до конца 2021 года. Кроме того, Новая Зеландия с начала следующего года перейдет на новую индивидуальную модель поездок, которая будет основана на оценке рисков.