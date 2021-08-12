Кордони Нової Зеландії залишаться закритими щонайменше до кінця року

Премʼєр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що кордони країни залишаться закритими щонайменше до кінця року. Вона вважає це найкращим способом уберегти країну від спалаху коронавірусу.

Про це повідомляє BBC.

Ардерн підкреслила, що пріоритетом є вакцинація населення до кінця 2021 року. Окрім цього, Нова Зеландія з початку наступного року перейде на нову індивідуальну модель поїздок, яка буде заснована на оцінці ризиків.