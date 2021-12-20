Офіс президента прокоментував ситуацію із конкурсом на посаду очільника САП — переконані, що фінал відбудеться вчасно

В Офісі президента України переконані, що п’ятий — завершальний — етап конкурсу на посаду глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури може й має відбутися вчасно — попри рішення Окружного адміністративного суду Києва.

Свою позицію ОП оприлюднив увечері 20 грудня.

«Звичайно, ми побачили повідомлення про рішення Окружного адміністративного суду міста Києва за позовом одного з колишніх працівників НАБУ щодо процедурних аспектів проведення цього конкурсного відбору. Але наголошуємо, що це рішення суду не є остаточним і його буде детально проаналізовано щодо відповідності вимогам закону. Після цього можна буде робити ґрунтовні висновки стосовно такого рішення. Втім, уже зараз можна впевнено сказати, що п’ятий — завершальний — етап конкурсу може й має відбутися вчасно, згідно з тими календарними орієнтирами, які визначила конкурсна комісія», — заявили в Офісі президента.

Зазначимо, що фінальне засідання конкурсної комісії відбудеться у вівторок, 21 грудня, на ньому мають визначити переможця. У Зеленського наголосили, що для завершення конкурсу комісія має всі необхідні можливості, і що сам конкурс відбувався відповідно до букви закону.

20 грудня, за день до фіналу, Окружний адмінсуд Києва скасував проведення конкурсу на посаду очільника САП через те, що комісія не має права самостійно ухвалювати порядок проведення конкурсу та проводити його — для цього має бути окремий орган. Оскільки ОАСК є судом першої інстанції, то його рішення не набуває чинності до рішення апеляції.