Офис президента прокомментировал ситуацию с конкурсом на должность главы САП — убеждены, что финал состоится вовремя

В Офисе президента Украины убеждены, что пятый — завершающий — этап конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры может и должен состояться вовремя — несмотря на решение Окружного административного суда Киева.
Свою позицию ОП обнародовал вечером 20 декабря.
«Конечно, мы увидели сообщение о решении Окружного административного суда города Киева по иску одного из бывших работников НАБУ по поводу процедурных аспектов проведения этого конкурсного отбора. Но подчеркиваем, что это решение суда не является окончательным и будет детально проанализировано в соответствии с требованиями закона. После этого можно будет делать основательные выводы по поводу такого решения. Впрочем, уже сейчас можно уверенно сказать, что пятый — завершающий — этап конкурса может и должен состояться вовремя, согласно тем календарным ориентирам, которые определила конкурсная комиссия», — заявили в Офисе президента.
Отметим, что финальное заседание конкурсной комиссии состоится во вторник, 21 декабря, на нем должны определить победителя. У Зеленского подчеркнули, что для завершения конкурса у комиссии есть все необходимые возможности, и что сам конкурс проходил в соответствии с буквой закона.
20 декабря, за день до финала, Окружной админсуд Киева отменил проведение конкурса на должность главы САП из-за того, что комиссия не имеет права самостоятельно принимать порядок проведения конкурса и проводить его — для этого должен быть отдельный орган. Поскольку ОАСК является судом первой инстанции, то его решение не вступает в силу до решения апелляции.
- 21 августа 2020 года Назар Холодницкий ушел с должности главы САП по собственному желанию. Временным исполняющим обязанности главы назначили Максима Грищука. В сентябре 2020 года Верховная Рада утвердила своих представителей в комиссии по избранию главы САП. Кандидатуры от парламента активно критиковались Западом.
- Конкурсная комиссия больше года не может избрать нового председателя САП из-за внутренних конфликтов. Некоторые члены жалуются на давление власти. При этом два кандидата на должности главы САП и заместителя председателя уже есть. Избрать главу САП пообещал президент Владимир Зеленский еще в сентябре президенту США Джо Байдену, также обещание избрать главу САП до конца 2021 года есть в меморандуме Украины с МВФ.
- Активисты же обвиняют в затягивании и срыве конкурса некоторых членов комиссии от Верховной Рады, якобы контролируемых заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым. Они считают, что Татаров пытается сорвать конкурс, потому что в нем, с большой вероятностью, победит детектив НАБУ Александр Клименко. Именно он руководил следствием по делу экс-директора «Укрбуд» Максима Микитася, в котором фигурировал и сам Татаров.