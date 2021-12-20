Западные дипломаты посетят конкурс по избранию главы САП. Его победителя должны объявить завтра

Дипломаты западных стран примут участие в конкурсе по избранию главы САП. Победителя должны обьявить уже завтра, 21 декабря.

Об этом сообщается на странице посольства США в Twitter.

«С нетерпением ждем участия в Комиссии по отбору руководителя САП 21 декабря. Это может стать большим достижением года в борьбе с коррупцией. Украинцы хотят реформ, мощную САП. Они не хотят коррупции», — говорится в сообщении.

В начале сообщения также отмечено, что к заявлению присоединяются США, Канада, Великобритания и Евросоюз.

На 21 декабря запланировано заседание комиссии по избранию главы САП. На этом заседании члены комиссии должны провести собеседования с двумя кандидатами на эту должность, выставить им оценки и объявить имя победителя. Один из них станет главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а другой — его заместителем.