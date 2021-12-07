Конкурсная комиссия определила финальных кандидатов на должность главы САП

Заседание конкурсной комиссии, которая избирает руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, после ряда перенесов все-таки состоялось. Членам комиссии удалось утвердить результаты практического задания кандидатов и назначить дату собеседования с двумя финалистами — 21 декабря в 10:00.
В результате пересчета Александр Клименко получил средние 18 баллов (162 балла от комиссии в целом), а Андрей Синюк — средние 14 баллов (121,5 балла в целом). Согласно методологии, к общей сумме баллов каждого из кандидатов должен добавляться именно средний балл за практическое задание.
К этапу практического задания у Клименко было 212 баллов, а у Синюка — 195.
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