Конкурсна комісія визначила фінальних кандидатів на посаду глави САП

Засідання конкурсної комісії, яка обирає керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, після низки перенесень все-таки відбулося. Членам комісії вдалося затвердити результати практичного завдання кандидатів і призначити дату співбесіди з двома фіналістами — 21 грудня о 10:00.
Після перерахунку Олександр Клименко отримав середні 18 балів (162 бали від комісії загалом), а Андрій Синюк — середні 14 балів (121,5 бала загалом). Згідно з методологією, до загальної суми балів кожного з кандидатів має додаватися саме середній бал за практичне завдання.
До етапу практичного завдання у Клименка було 212 балів, а в Синюка — 195.
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