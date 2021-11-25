Члени комісії з відбору глави САП від Ради знову зірвали засідання. На ньому планували назвати переможця конкурсу

Троє членів комісії з відбору голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури знову зірвали засідання. Вони не з’явилися на засідання, під час якого планували назвати переможця.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі очільник ЦПК Віталій Шабунін.
За його словами, на засідання не прийшли Олена Бусол, Євген Соболь і Андрій Гуджал. До комісії їх делегувала Верховна Рада.
На цьому засіданні члени комісії планували оголосити результати тестування, після чого мала відбутися співбесіда з кандидатами й оголошення переможця.
«Можливо, у цих членів комісії були дуже поважні причини не з’явитися на онлайн-засідання, запитаєте ви? Соболь, наприклад, готується до 100-річчя ВНЗ, а Бусол звалила у відпустку. Не змогла жінка потерпіти ще тиждень, аби закінчити з відбором керівника САП», — зазначив Шабунін.
В останньому меморандумі з МВФ Україна зобов’язалася до кінця листопада визначити нового голову САП, а навесні — ухвалити зміни до закону, які б удосконалили процес проведення конкурсу.
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