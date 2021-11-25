Члены комиссии по отбору главы САП от Рады снова сорвали заседание. На нем планировали назвать победителя конкурса

Трое членов комиссии по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры снова сорвали заседание. Они не явились на заседание, на котором планировали назвать победителя.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава ЦПК Виталий Шабунин.
По его словам, на заседание не пришли Елена Бусол, Евгений Соболь и Андрей Гуджал. В комиссию их делегировала Верховная Рада.
На этом заседании члены комиссии планировали объявить результаты тестирования, после чего должно было состояться собеседование с кандидатами и объявление победителя.
«Возможно, у этих членов комиссии были очень уважительные причины не явиться на онлайн-заседание, спросите вы? Соболь, например, готовится к 100-летию вуза, а Бусол свалила в отпуск. Не могла женщина потерпеть еще неделю, чтобы закончить с отбором руководителя САП», — отметил Шабунин.
В последнем меморандуме с МВФ Украина обязалась до конца ноября определить нового главу САП, а весной — принять изменения в закон, которые усовершенствуют процесс проведения конкурса.
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