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Члены комиссии по отбору главы САП от Рады снова сорвали заседание. На нем планировали назвать победителя конкурса

Автор:
Алексей Ярмоленко
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Трое членов комиссии по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры снова сорвали заседание. Они не явились на заседание, на котором планировали назвать победителя.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава ЦПК Виталий Шабунин.

По его словам, на заседание не пришли Елена Бусол, Евгений Соболь и Андрей Гуджал. В комиссию их делегировала Верховная Рада.

На этом заседании члены комиссии планировали объявить результаты тестирования, после чего должно было состояться собеседование с кандидатами и объявление победителя.

«Возможно, у этих членов комиссии были очень уважительные причины не явиться на онлайн-заседание, спросите вы? Соболь, например, готовится к 100-летию вуза, а Бусол свалила в отпуск. Не могла женщина потерпеть еще неделю, чтобы закончить с отбором руководителя САП», — отметил Шабунин.

В последнем меморандуме с МВФ Украина обязалась до конца ноября определить нового главу САП, а весной — принять изменения в закон, которые усовершенствуют процесс проведения конкурса.