Комиссия по избранию главы САП назначила новую дату предпоследнего этапа отбора

Об этом пишет Transparency International.

Члены комиссии собрались в полном составе и назначили на 28 октября проведение практического задания для обоих участников конкурса.

Также они согласовали и резервный день — 1 ноября — на случай, если заседание комиссии снова будет сорвано из-за отсутствия кворума.