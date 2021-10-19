Комиссия по избранию главы САП назначила новую дату предпоследнего этапа отбора

Комиссия по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначила новую дату проведения практического задания.
Об этом пишет Transparency International.
Члены комиссии собрались в полном составе и назначили на 28 октября проведение практического задания для обоих участников конкурса.
Также они согласовали и резервный день — 1 ноября — на случай, если заседание комиссии снова будет сорвано из-за отсутствия кворума.
- 21 августа 2020 года Назар Холодницкий ушел с поста главы САП по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы назначили Максима Грищука.
- 17 сентября 2020 года Верховная Рада с третьей попытки утвердила своих представителей в комиссию по избранию главы САП, несмотря на предостережения. В Европарламенте после этого заявили, что Украина рискует потерять безвизовый режим с ЕС и полуторамиллиардный транш помощи, поскольку правительство продвигает в комиссию сомнительных кандидатов.
- 3 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект, который определил срок пребывания в должности руководителя САП — 5 лет.
- Конкурсная комиссия почти год не может избрать нового главу САП из-за внутренних конфликтов. Некоторые члены жалуются на давление власти. При этом два кандидата на должности главы САП и заместителя главы уже есть.