«Выполняйте свой долг». Зеленский отреагировал на срыв комиссией заседания по избранию главы САП

Президент Владимир Зеленский потребовал от членов конкурсной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры «выполнить свой долг». Так он отреагировал на новость о том, что комиссия опять не смогла собраться, чтобы провести предпоследний этап отбора.

«Не услышал адекватных объяснений задержки конкурса для избрания нового руководителя САП. Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг как положено. Для Украины эффективность работы антикоррупционных институтов является приоритетом», — написал Зеленский в Twitter.

Сегодня, 9 октября, заседание комиссии не состоялось из-за отсутствия кворума. По данным председателя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, на заседание не явились члены комиссии, которых избрал парламент: Елена Бусол, Андрей Гуджал и Евгений Соболь.

США и Евросоюз в своем заявлении осудили срыв конкурса и призвали комиссию возобновить работу без задержек.