«Виконуйте свій обовʼязок». Зеленський відреагував на зрив комісією засідання з обрання голови САП

Президент Володимир Зеленський вимагає від членів конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури «виконати свій обовʼязок». Так він відреагував на новину про те, що комісія знову не змогла зібратися, щоб провести передостанній етап відбору.
«Не почув адекватних пояснень щодо затримки конкурсу для обрання нового керівника САП. Члени конкурсної комісії мають виконати свій обовʼязок, як належить. Для України ефективність роботи антикорупційних інституцій є пріоритетом», — написав Зеленський у Twitter.
Сьогодні, 9 жовтня, засідання комісії не відбулося через відсутність кворуму. За даними голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, на засідання не зʼявилися члени комісії, яких обрав парламент: Олена Бусол, Андрій Гуджал і Євген Соболь.
США і Євросоюз у своїй заяві засудили зрив конкурсу і закликали комісію відновити роботу без затримок.
- 21 серпня 2020 року Назар Холодницький пішов з посади очільника САП за власним бажанням. Тимчасовим виконувачем обов’язків глави призначили Максима Грищука.
- 17 вересня 2020 року Верховна Рада з третьої спроби затвердила своїх представників у комісії з обрання голови САП, попри застереження. У Європарламенті після цього заявили, що Україна ризикує втратити безвізовий режим з ЄС і півторамільярдний транш допомоги, оскільки уряд просуває до комісії сумнівних кандидатів.
- 3 грудня 2020 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який визначив термін перебування на посаді керівника САП — 5 років.
- Конкурсна комісія майже рік не може обрати нового голову САП через внутрішні конфлікти. Деякі члени скаржаться на тиск влади. При цьому два кандидати на посади голови САП і заступника голови вже є.