Комісія з обрання голови САП знову не змогла зібратися — був відсутній кворум

Комісія з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури знову не змогла зібратися для проведення передостаннього етапу відбору.
Про це пишуть голова «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін та Transparency International.
Комісія не збиралася вже кілька місяців, але запланувала засідання на 9 жовтня, щоб провести практичне завдання з двома фіналістами.
За словами Шабуніна, на засідання не з’явилися члени комісії, яких обрав парламент, — Олена Бусол, Андрій Гуджал та Євген Соболь.
«Дату практичного завдання комісія визначила завчасно, було зроблено купа протокольної і підготовчої роботи, приїхали обидва фіналісти», — підкреслив він.
Як зазначило джерело УП, низка членів комісії блокують процес відбору, щоб не допустити створення незалежної САП.
- 21 серпня 2020 року Назар Холодницький пішов з посади очільника САП за власним бажанням. Тимчасовим виконувачем обов’язків глави призначили Максима Грищука.
- 17 вересня 2020 року Верховна Рада з третьої спроби затвердила своїх представників у комісії з обрання голови САП, попри застереження. В Європарламенті після цього заявили, що Україна ризикує втратити безвізовий режим з ЄС і півторамільярдний транш допомоги, оскільки уряд просуває до комісії сумнівних кандидатів.
- 3 грудня 2020 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який визначив термін перебування на посаді керівника САП — 5 років.
- Конкурсна комісія при цьому майже рік не може обрати нового очільника САП — їм заважають внутрішні конфлікти і тиск влади.