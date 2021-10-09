Комісія з обрання голови САП знову не змогла зібратися — був відсутній кворум

Комісія з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури знову не змогла зібратися для проведення передостаннього етапу відбору.

Про це пишуть голова «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін та Transparency International.

Комісія не збиралася вже кілька місяців, але запланувала засідання на 9 жовтня, щоб провести практичне завдання з двома фіналістами.

За словами Шабуніна, на засідання не з’явилися члени комісії, яких обрав парламент, — Олена Бусол, Андрій Гуджал та Євген Соболь.

«Дату практичного завдання комісія визначила завчасно, було зроблено купа протокольної і підготовчої роботи, приїхали обидва фіналісти», — підкреслив він.

Як зазначило джерело УП, низка членів комісії блокують процес відбору, щоб не допустити створення незалежної САП.