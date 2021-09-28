Комісія з відбору очільника САП зібралася вперше за два місяці. Вона визначила дату наступного етапу

Члени комісії з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зібралися вперше за два місяці. Вони призначили на 9 жовтня передостанній етап відбору – виконання практичного завдання.

Про це у своїх Telegram пишуть голова ЦПК Віталій Шабунін і громадська організація Transparency International.

Члени комісії затвердили як дату передостаннього етапу відбору, так і процедуру виконання практичного завдання. Після цього на кандидатів чекає останній етап — співбесіда на професійну компетентність.