Комісія з відбору очільника САП зібралася вперше за два місяці. Вона визначила дату наступного етапу

Члени комісії з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зібралися вперше за два місяці. Вони призначили на 9 жовтня передостанній етап відбору – виконання практичного завдання.
Про це у своїх Telegram пишуть голова ЦПК Віталій Шабунін і громадська організація Transparency International.
Члени комісії затвердили як дату передостаннього етапу відбору, так і процедуру виконання практичного завдання. Після цього на кандидатів чекає останній етап — співбесіда на професійну компетентність.
Водночас на засідання стався скандал через те, що один із членів комісії від Верховної Ради Андрій Гуджал пропонував встановити мінімальний бал для проходження практичного завдання, але цю пропозицію не підтримали. Наразі ж у конкурсі залишилися лише двоє учасників — детектив НАБУ Олександр Клименко і прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк. Один із них стане головою САП, а інший — його заступником.
- 21 серпня 2020 року Назар Холодницький пішов з посади очільника САП за власним бажанням. Тимчасовим виконувачем обов’язків глави призначили Максима Грищука.
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